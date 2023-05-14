Россиянка Абдуллина в составе «Челси» стала победительницей Кубка Англии по футболу

Женский футбольный клуб «Челси» с россиянкой Алсу Абдуллиной в составе выиграл Кубок Англии после финального матча с «Манчестер Юнайтед».
«Челси» третий год подряд завоевывает трофей. На этот раз победу одержали в игре против «МЮ» со счетом 1:0.
Это уже второй трофей Кубка Англии для 22-летней Абдуллиной. В английском клубе спортсменка играет с 2021 года. В первый раз она выиграла чемпионат Англии в сезоне 2021/22.
Ранее сообщалось, что московский футбольный клуб «Динамо» возглавит бывший тренер «Локомотива» Марко Николич. Серб начнет свою работу со следующего сезона.