Мы все помним: кто дал старт «параду фриков» на «Евровидении»

Конкурс «Евровидение» не всегда славился эпатажем, причудливыми выступлениями, которые стирали обычное представление о том, как должен выглядеть артист на международной арене. Конечно, музыканты порой удивляли, но пик «парада фриков» все же пришелся на последующие конкурсы после победы финского коллектива Lordi в 2006 году. К слову, страна продолжает выступать в таком же духе. Таким мнением в беседе с ФАН поделился музыкальный критик, эксперт в области радио и телевидения Евгений Бабичев.