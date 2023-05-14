Мы все помним: кто дал старт «параду фриков» на «Евровидении»

Конкурс «Евровидение» не всегда славился эпатажем, причудливыми выступлениями, которые стирали обычное представление о том, как должен выглядеть артист на международной арене. Конечно, музыканты порой удивляли, но пик «парада фриков» все же пришелся на последующие конкурсы после победы финского коллектива Lordi в 2006 году. К слову, страна продолжает выступать в таком же духе. Таким мнением в беседе с ФАН поделился музыкальный критик, эксперт в области радио и телевидения Евгений Бабичев.
«Пожалуй, с финского коллектива Lordi и пошли фрики. Странные, непонятные выступления были и раньше. Но, когда мы говорим про какой-то перфоманс, какое-то переодевание, глумлением, откровенным эпатажным или юмористическим подтекстом, то, наверное, все-таки, мы вспоминаем Lordi. Потому что на следующий год после их победы приехала Верка Сердючка, через год приехал индюк из Ирландии и пошла волна таких выступлений», — отметил медийный ведущий.
К слову, Финляндия продолжает эпатировать публику. В нынешнем году страну представлял музыкант Käärijä с песней Cha Cha Cha. Рэпер занял вторую строчку, уступив певице из Швеции Лорин Loreen Талхауи. По мнению музыкального эксперта, к композиции финна слушатели отнеслись не однозначно, однако, по мнению Евгения Бабичева, песня отвечала запросу современных пользователей соцсетей.
«Песня абсолютно тик-токовская. Она состоит из двух частей. Первая — такой хард бунтарский, a вторая — милая, с легкими движениями. Кто-то просто не принял эту тему, эту смену настроения. К примеру, лучше бы всю песню было, как в первой части сурово и жестко, как привыкли у Финляндии. Мы все помним их Lordi. Учитывая, что медийный партнер конкурса уже второй или третий год подряд это Tik- Tok я прекрасно понимаю, что это как раз тема для соцсетей. Это тот персонаж, которого можно косплеить, делать на него пародии. Здесь Финляндия в этот раз сработала отлично», — отметил музыкальный эксперт.
Подводя итог, собеседник ФАН отметил, что все-таки в какой-то момент насаждение «фриков» в конкурсе стало слишком ощущаться. И, к слову, организаторы это учли. По мнению критика, «из ряда вон» выступлений стало значительно меньше, основу составляли крепкие вокальные номера и хорошие песни.
Ранее победительницу песенного конкурса «Евровидение» из Швеции Лорин заподозрили в плагиате. Ее композиция Tattoo удивительно похожа на песню из российского сериала «Кадетство».