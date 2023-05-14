Гастроэнтеролог Парамонов объяснил, из-за чего у большинства современных людей болит желудок

Считается, что все проблемы желудочно-кишечным трактом проистекают из-за неправильного питания. Этот миф развеял врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов.
Специалист назвал подобные представления о природе болей в желудке несоответствующими действительности. Опираясь на современные исследования, он подчеркнул, что основной причиной нарушения работы органов пищеварения являются стресс и многозадачность.
«Функциональные расстройства очень тесно связаны с тревогой. Минимум у 80% пациентов с синдромом раздраженной кишки и синдромом функциональной диспепсии отмечаются признаки тревожности», — цитирует Парамонова «Комсомольская правда».
Простой способ мытья фруктов, который позволит избежать вирусов и не занести инфекцию в организм, ранее раскрыл онколог и маммолог Данаил Назлиев.