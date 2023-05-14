В Великобритании разрешили тестировать косметику на животных

В Великобритании вновь разрешили тестировать химические компоненты косметических средств на животных. Об этом сообщает The Telegraph.
Соответствующее решение принял Верховных суд страны. Ранее запрет действовал на протяжении 25 лет. Теперь ингредиенты для косметики будут проверять на безопасность на животных.
Крупнейшие производства косметических средств, в том числе Unilever и Body Shop, негативно оценили такое решение.
Ранее косметолог Татьяна Вербицкая призвала отказаться от использования дешевой косметики с маркетплейсов, так как из-за нее можно столкнуться с проблемами кожи в будущем.