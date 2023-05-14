Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Сербии граждане сдали свыше 13 тысяч единиц нелегального оружия

Общество
В Сербии граждане сдали свыше 13 тысяч единиц нелегального оружия

Правоохранительные органы Сербии приняли у граждан более 13,3 тысяч единиц оружия, заявил глава республики Александр Вучич.

Сбор незарегистрированного вооружения был объявлен после стрельбы в одной из школ страны. В МВД Сербии призвали жителей сдать незаконно приобретенное оружие, пообещав не привлекать владельцев к ответственности.

«К сегодняшнему утру было собрано 13,3 тыс. единиц различного оружия. Я горжусь этой акцией и ее результатами», — заявил Вучич 14 мая на своей странице в социальной сети.

Ранее политик анонсировал свой уход с поста главы правящей партии страны. Он пообещал рассказать о причинах своего решения на съезде Сербской прогрессивной партии 26 мая.
александр вучич сербия оружие
Военкоры ФАН