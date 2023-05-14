«Нам вообще нечего скрывать от зарубежных спецслужб»: Пригожин высмеял публикацию The Washington Post про его «встречу» с Будановым

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высмеял недостоверную статью газеты The Washington Post о том, что у него якобы была встреча с украинскими разведчиками в Африке.
Американское издание ранее опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Один из вопросов журналистов касался некой «встречи» Пригожина с офицерами украинской разведки в Африке. Позже эту часть беседы удалили из материала. Редакция Live24 поинтересовалась у бизнесмена, действительно ли он общался с начальником ГУР Кириллом Будановым.
Пригожин не без иронии отметил, что ему нечего скрывать от иностранных спецслужб.
«Да, конечно, могу подтвердить эту информацию.Мы до сих пор с Будановым находимся в Африке. Что касается The Washington Post и того, что он удалил данный фрагмент, то я думаю, это случилось из-за того, что они не купили вовремя билеты, и боюсь, если кто-то узнает, что The Washington Post еще в Африке, им продадут бизнес-класс задорого. Поэтому они просто хотят сэкономить, как обычно», — в шутку заявил бизнесмен.
Евгений Пригожин ранее заявил, что вопросы газеты The Washington Post, посвященные Судану, крайне утомительны. По его словам, ему стыдно отвечать на ту чушь, которую пытаются развить американские журналисты.