«Нам вообще нечего скрывать от зарубежных спецслужб»: Пригожин высмеял публикацию The Washington Post про его «встречу» с Будановым

Американское издание ранее опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Один из вопросов журналистов касался некой «встречи» Пригожина с офицерами украинской разведки в Африке. Позже эту часть беседы удалили из материала. Редакция Live24 поинтересовалась у бизнесмена, действительно ли он общался с начальником ГУР Кириллом Будановым.