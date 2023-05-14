Пять с плюсом лайфхаков для легкого и недорогого очищения стенок душевой кабины подручными средствами

Наверное, все пользователи душевых кабин рано или поздно сталкиваются с проблемой стойкого налета на стенках, делающего их непрозрачными. Поскольку материал таких кабинок чаще всего пластик разного качества, то выбрать агрессивное покупное средство бывает сложно из-за опасений повредить изделие. К тому же щадящие моющие средства часто отличаются очень высокими ценами. А порой на поход в магазин попросту нет времени, например, если на пороге важные гости. ФАН собрал несколько лайфхаков, которые помогут очистить известковый налет со стенок душевой кабинки при помощи подручных средств.
Лучше всего справляются с известковыми отложениями средства на основе кислот. Агрессивная химия может испортить дешевый пластик. Но это обычно не относится к бытовым пищевым кислотам:
— пакет лимонной кислоты полностью растворить в 0,5 литра теплой воды, затем опрыскать стенки кабины изнутри с помощью пульверизатора (а также хромированные детали) и оставить на 15-20 минут, после чего смыть водой;
— если есть только 9%-й уксус, то его тоже можно развести в 0,5 л теплой воды и опрыскать, как в предыдущем варианте, смыть через 15 минут.
Можно сделать очищающий состав на основе соды:
— перемешать соду (полстакана) с жидким мылом или средством для мыться посуды (четверть стакана), а также со стаканом мелкой соли до равномерной массы, составом аккуратно потереть стенки кабины при помощи мягкой тряпки, затем смыть;
— соду можно использовать и самостоятельно: смешав с водой до кашицеобразной консистенции: натрите загрязненные налетом поверхности душевой кабины и оставьте на час, затем смойте при помощи тряпки. При необходимости можно повторить процедуру.
А также некоторые хозяйки, которым нужно отмыть стенки кабины, не скупятся на такой состав:
— одну часть водки развести с двумя частями воды и, намочив тряпку, протереть загрязненные места.
Наконец, еще один плюс в пользу водки: если вы хотите реже заниматься борьбой с налетом в душевой, то после того, как приведете в порядок, добавьте в смесь одной части водки и двух частей воды несколько капель глицерина и натрите им стенки досуха. Тогда вода будет отталкиваться от них, долго не оставляя известковый налет.
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