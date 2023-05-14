Пять с плюсом лайфхаков для легкого и недорогого очищения стенок душевой кабины подручными средствами

Наверное, все пользователи душевых кабин рано или поздно сталкиваются с проблемой стойкого налета на стенках, делающего их непрозрачными. Поскольку материал таких кабинок чаще всего пластик разного качества, то выбрать агрессивное покупное средство бывает сложно из-за опасений повредить изделие. К тому же щадящие моющие средства часто отличаются очень высокими ценами. А порой на поход в магазин попросту нет времени, например, если на пороге важные гости. ФАН собрал несколько лайфхаков, которые помогут очистить известковый налет со стенок душевой кабинки при помощи подручных средств.