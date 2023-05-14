Miami Herald: агенты ФБР обыскали в Майами квартиру двух российских бизнесменов

Агенты ФБР провели обыски в квартирах двух российских бизнесменов в Майами. Об этом сообщило местное издание Miami Herald.
ФБР подтвердило проведение обысков. В бюро добавили, что на проведение правоохранительной деятельности у них был ордер суда.
«Группа специальных агентов ФБР при поддержке местной полиции пришли в Trump Tower III для проведения обыска в квартире 4102. Она принадлежит компании MIC-USA LLC, которую контролируют два российских бизнесмена - Олег Сергеевич Пацуля и Агунда Константиновна Макеева», — говорится в публикации.
Издание приводит слова Розы Перейры, которую назвали супругой Пацуля. Женщина заявила, что не знает, с чем был связан визит ФБР и не может обсуждать данный инцидент.
Ранее глава российского ФБР Мира Тэрада выступила на совбезе ООН и сообщила о притеснении верующих и священников УПЦ. Заседание было инициировано российской стороной.