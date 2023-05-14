В Тольятти потушили пожар в покрасочном цехе на площади 20 тысяч «квадратов»

Пожар на площади 20 тысяч квадратных метров в покрасочном цехе в Тольятти ликвидирован спустя почти сутки. Об этом сообщает главк МЧС по Самарской области.
Пожар ликвидировали в 20:30 по местному времени (19:33 по Москве). Горение длилось около суток.
Возгорание в покрасочном цехе произошло вечером в субботу. Сначала площадь огня составляла тысячу квадратных метров, но позже она выросла до 20 тысяч «квадратов».
В результате инцидента погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение технологического процесса. Прокуратура региона проводит проверку по факту происшествия.
Ранее мэр Тольятти Николай Ренц заявил, что отстройка поврежденных огнем частей сгоревшего лакокрасочного завода будет очень тяжелой.