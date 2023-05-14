Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Тольятти потушили пожар в покрасочном цехе на площади 20 тысяч «квадратов»

Происшествия
В Тольятти потушили пожар в покрасочном цехе на площади 20 тысяч «квадратов»

Пожар на площади 20 тысяч квадратных метров в покрасочном цехе в Тольятти ликвидирован спустя почти сутки. Об этом сообщает главк МЧС по Самарской области.

Пожар ликвидировали в 20:30 по местному времени (19:33 по Москве). Горение длилось около суток.

Возгорание в покрасочном цехе произошло вечером в субботу. Сначала площадь огня составляла тысячу квадратных метров, но позже она выросла до 20 тысяч «квадратов».

В результате инцидента погибших и пострадавших нет. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение технологического процесса. Прокуратура региона проводит проверку по факту происшествия.

Ранее мэр Тольятти Николай Ренц заявил, что отстройка поврежденных огнем частей сгоревшего лакокрасочного завода будет очень тяжелой.
лакокрасочный завод пожар тольятти
Военкоры ФАН