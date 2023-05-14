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Телеведущая Бородина назвала «терпилами» женщин, которые боятся уйти от мужей

Шоу-бизнес
Телеведущая Бородина назвала «терпилами» женщин, которые боятся уйти от мужей

Телеведущая Ксения Бородина перечислила главные характеристики «женщин-терпил». Она уверена, что такие представительницы прекрасного пола живут исключительно ради мужа и детей.

По ее мнению, характерной чертой таких россиянок является отсутствие воли. Они не могут уйти от супруга несмотря на то, что брак уже не приносит радости.

Нередко «женщины-терпилы» боятся одиночества. Они думают, что больше никому не нужны. При этом многие из них вспоминают о радостных днях с любимым в прошлом и держатся за эти моменты. Они верят в нормализацию отношений в будущем.

«Все только в твоих руках! Здесь и сейчас!», — подчеркнула телеведущая в своем Telegram-канале.

Ранее телеведущая уже высказывалась о хейтерах в социальных сетях. Она призвала комментаторов не распространять ложную информацию о ней.
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