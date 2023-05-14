Стилист Рогов назвал платья-комбинации трендом сезона

Именитый отечественный стилист Александр Рогов назвал платья-комбинации трендом этого сезона. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.
По словам модного эксперта, платье подобного фасона не просто фоновая вещь, а главный акцент в образе.
Рогов посоветовал носить такой наряд с грубыми ботинками, ботильонами, балетками. В качестве аксессуаров подойдут акцентные сумки. Из причесок стоит отдать предпочтение небрежно уложенным волосам.
Ранее стилист Влад Лисовец порекомендовал девушкам и женщинам избавиться от узких джинсов и юбок до колен.