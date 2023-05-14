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Стилист Рогов назвал платья-комбинации трендом сезона

Общество
Стилист Рогов назвал платья-комбинации трендом сезона

Именитый отечественный стилист Александр Рогов назвал платья-комбинации трендом этого сезона. Своим мнением он поделился в своем Telegram-канале.

По словам модного эксперта, платье подобного фасона не просто фоновая вещь, а главный акцент в образе.

Рогов посоветовал носить такой наряд с грубыми ботинками, ботильонами, балетками. В качестве аксессуаров подойдут акцентные сумки. Из причесок стоит отдать предпочтение небрежно уложенным волосам.

Ранее стилист Влад Лисовец порекомендовал девушкам и женщинам избавиться от узких джинсов и юбок до колен.
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