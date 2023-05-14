Врач Иван Карасев предостерег от бесконтрольного приема антибиотиков из-за риска развития рака

Некоторые люди пьют такого рода препараты «при любом чихе», посетовал специалист. При этом бесконтрольный прием антибиотиков вызывает побочные эффекты. Например, у пациента может снизиться противоопухолевый иммунитет или вовсе лекарства перестанут работать и не будут оказывать должного эффекта.