Врач Иван Карасев предостерег от бесконтрольного приема антибиотиков из-за риска развития рака

Злоупотребление антибиотиками чревато увлечением риска развития рака, предупредил онколог, хирург, эндоскопист, кандидат медицинских наук Иван Карасев.
Некоторые люди пьют такого рода препараты «при любом чихе», посетовал специалист. При этом бесконтрольный прием антибиотиков вызывает побочные эффекты. Например, у пациента может снизиться противоопухолевый иммунитет или вовсе лекарства перестанут работать и не будут оказывать должного эффекта.
«Антибиотики — это не конфеты. Принцип действия у них, как у ядерной бомбы. Они уничтожают все бактерии без разбора», — приводит слова Карасева «Комсомольская правда».
Кожа может предупредить человека об очень опасном виде онкозаболевания. О первых симптомах недуга ранее рассказал британский таблоид Daily Express.