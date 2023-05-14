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Канцлер ФРГ Шольц: Украина пользуется поддержкой Запада на пути в Евросоюз

Политика
Канцлер ФРГ Шольц: Украина пользуется поддержкой Запада на пути в Евросоюз

Украина всецело имеет поддержку Германии на пути в Евросоюз. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на церемонии вручения президенту Украины Владимиру Зеленскому премии имени Карла Великого.

Церемония вручения прошла в немецком городе Ахен. На мероприятии Шольц заявил, что Украина является частью европейской семьи.

«Наша совместная история будет продолжаться. Украина - часть нашей европейской семьи. На пути в ЕС Украина всецело имеет нашу поддержку», — заявил Шольц.

Телеканал BFM сообщил, что после вручения награды президент Украины Зеленский отправится в Париж. Там его должны будут встретить премьер-министр Франции Элизабет Борн и глава МИД Катрин Колонна.
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