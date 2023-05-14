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В Нижневартовске двухлетний ребенок попал в реанимацию после попытки покурить вейп

Происшествия
В Нижневартовске двухлетний ребенок попал в реанимацию после попытки покурить вейп

В Нижневартовске двухлетний мальчик отравился вейпом. Ребенка доставили в отделение реанимации городской больницы.

Руководитель мединской организации не смогла ответить на вопросы о состоянии мальчика, пишет «Комсомольская правда». Журналисты сообщили о начале проверки ситуации правоохранительными органами.

«Инцидент произошел в конце апреля, но проверка все еще проводится. Семья, в которой это произошло многодетная, состоит на учете», — цитирует издание заявление пресс-службы регионального управления МВД России.

Ранее в результате курения испарителя в Петербурге отравился 13-летний подросток. Врачи диагностировали у мальчика острое отравление никотином.
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