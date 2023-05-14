Bild: президент Украины едва не потерял свой смартфон во время визита в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем забыл свой телефон в салоне автомобиля, передает издание Bild.
После деловой встречи с Шольцем Зеленский сел в вертолет, и во время взлета понял, что забыл свой телефон в салоне автомобиля, сообщает издание. Вместе с телефоном украинский президент забыл и зарядное устройство.
Вылет на некоторое время задержали, чтобы сотрудник Федерального ведомства уголовной полиции успел вернуть Зеленскому его вещи.
Ранее сообщалось, что президент Украины отправится 14 мая в столицу Франции. В Париже его встретит премьер-министр Элизабет Борн и глава МИД Катрин Колонна.