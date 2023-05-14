Политолог Марков указал на достоверность результатов выборов в Турции, в отличие от США

Политолог Сергей Марков высказался о выборах в Турции. Он заявил, что подсчет голосов будет более честным, чем в США в 2020 году. Слова специалиста приводит издание Argumenti.ru.
По его мнению, этот процесс пройдет правильно. Марков уверен, что честные выборы в ситуации, когда политик находится в своем кресле 20 лет, вполне возможны.
Доказательством этого тезиса служат результаты выборов в мэрии нескольких городов государства в 2019 году. Ключевой пост в восьми из десяти населенных пунктов занимала оппозиция.
«Поэтому еще раз повторяю, в Турции на выборах подсчет голосов будет честным. Более честным, чем в США в 2020 году», – подчеркнул специалист.
Стоит отметить, что все желающие уже отдали свой голос за будущего главу страны. По данным Высшего избирательного совета, на участках каких-либо нарушений обнаружено не было.