Шоумен Стас Барецкий планирует провести аналог Евровидения в бывшем замке Пугачевой

Шоумен и певец Стас Барецкий заявил, что проведет аналог конкурса «Евровидение» под названием «Русовидение». Его побудили на это беспорядки вокруг международного песенного турнира и «русофобские пляски». Об этом шоумен сообщил «Пятому каналу».
Певец проинформировал, что решил провести конкурс в отместку. Отмечается, что мероприятие пройдет в замке в деревне Грязь, который он приобрел у сбежавшей из России певицы Аллы Пугачевой.
«Там хорошая, большая территория, можно сделать открытую площадку. Уже этим летом провести конкурс «Русовидение», — добавил шоумен.
По словам Барецкого, в конкурсе примут участие не только отечественные исполнители, но и музыканты из дружественных стран. Также будет предусмотрена вторая площадка, на которой выступят малоизвестные певцы.
Ранее победительницу Евровидения из Швеции Лорин обвинили в плагиате.