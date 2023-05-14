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Шоумен Стас Барецкий планирует провести аналог Евровидения в бывшем замке Пугачевой

Шоу-бизнес
Шоумен Стас Барецкий планирует провести аналог Евровидения в бывшем замке Пугачевой

Шоумен и певец Стас Барецкий заявил, что проведет аналог конкурса «Евровидение» под названием «Русовидение». Его побудили на это беспорядки вокруг международного песенного турнира и «русофобские пляски». Об этом шоумен сообщил «Пятому каналу».

Певец проинформировал, что решил провести конкурс в отместку. Отмечается, что мероприятие пройдет в замке в деревне Грязь, который он приобрел у сбежавшей из России певицы Аллы Пугачевой.

«Там хорошая, большая территория, можно сделать открытую площадку. Уже этим летом провести конкурс «Русовидение», — добавил шоумен.

По словам Барецкого, в конкурсе примут участие не только отечественные исполнители, но и музыканты из дружественных стран. Также будет предусмотрена вторая площадка, на которой выступят малоизвестные певцы.

Ранее победительницу Евровидения из Швеции Лорин обвинили в плагиате.
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