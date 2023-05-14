Онколог Данаил Назлиев поделился секретом мытья фруктов для снижения риска проблем с желудком

Простой способ мытья фруктов, который позволит избежать вирусов и не занести инфекцию в организм, раскрыл онколог и маммолог Данаил Назлиев.
Специалист посоветовал использовать холодную воду, что позволит предотвратить порчу продуктов и сохранить их свежесть. Мыть фрукты рекомендуется в миске с водой, после чего им следует дать пропитаться несколько минут, а затем вновь промыть лакомство, передает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на издание Life.
Бытует мнение, будто подобную пищу нельзя употреблять на ночь из-за того, что она гниет в кишечнике до утра. Подобное убеждение прокомментировала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.