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Онколог Данаил Назлиев поделился секретом мытья фруктов для снижения риска проблем с желудком

Общество
Онколог Данаил Назлиев поделился секретом мытья фруктов для снижения риска проблем с желудком

Простой способ мытья фруктов, который позволит избежать вирусов и не занести инфекцию в организм, раскрыл онколог и маммолог Данаил Назлиев.

Специалист посоветовал использовать холодную воду, что позволит предотвратить порчу продуктов и сохранить их свежесть. Мыть фрукты рекомендуется в миске с водой, после чего им следует дать пропитаться несколько минут, а затем вновь промыть лакомство, передает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на издание Life.

Бытует мнение, будто подобную пищу нельзя употреблять на ночь из-за того, что она гниет в кишечнике до утра. Подобное убеждение прокомментировала терапевт, врач-валеолог, нутрициолог Надежда Чернышова.
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