Онколог Данаил Назлиев поделился секретом мытья фруктов для снижения риска проблем с желудком

Специалист посоветовал использовать холодную воду, что позволит предотвратить порчу продуктов и сохранить их свежесть. Мыть фрукты рекомендуется в миске с водой, после чего им следует дать пропитаться несколько минут, а затем вновь промыть лакомство, передает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на издание Life.