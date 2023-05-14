В Госдуме подтвердили проблемы со здоровьем у президента Белоруссии Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко болеет, заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин. Политик сообщил об этом в беседе с журналистами издания «Подъем».
Точный диагноз белорусского лидера парламентарий не назвал, отметили авторы статьи.
«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счёл своим долгом приехать в Москву», — рассказал Затулин.
Ранее в Белоруссии состоялось празднование Дня флага, герба и гимна страны. На мероприятии вместо Лукашенко выступал премьер-министр республики Роман Головченко. Сам президент так и не появился на торжествах.