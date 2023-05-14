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Эрдоган лидирует на выборах в Турции после подсчета почти 40 процентов бюллетеней

Политика
Эрдоган лидирует на выборах в Турции после подсчета почти 40 процентов бюллетеней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 52 процентов голосов после обработки бюллетеней из 40,04 процентов урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая. Об этом сообщают местные СМИ.

После обработки бюллетеней из 40,04 процента урн Эрдоган набирает 52,7 процента голосов. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу — 41,39 процента.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Главным его оппонентом является кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.

Ранее сообщалось, что Эрдоган лидирует на выборах в Турции после подсчета 1,8 процента бюллетеней.
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