Эрдоган лидирует на выборах в Турции после подсчета почти 40 процентов бюллетеней

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает более 52 процентов голосов после обработки бюллетеней из 40,04 процентов урн на всеобщих выборах в Турции 14 мая. Об этом сообщают местные СМИ.
После обработки бюллетеней из 40,04 процента урн Эрдоган набирает 52,7 процента голосов. Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу — 41,39 процента.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоялись 14 мая. Главным его оппонентом является кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.
Ранее сообщалось, что Эрдоган лидирует на выборах в Турции после подсчета 1,8 процента бюллетеней.