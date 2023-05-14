В Армении обрушилась башня внесенного в список ЮНЕСКО монастырского комплекса Ахпхат

Башня крепостной стены монастырского комплекса X века Ахпхат в Армении разрушилась. Памятник архитектуры входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Информацией поделилось издание «Взгляд» со ссылкой на МВД страны.
По данным ведомства, монумент обрушился только частично. Общая площадь утраты составила 20 квадратных метров. Есть основания полагать, что остальная часть тоже может рухнуть. На данный момент, по данным организации, никто не пострадал.
Монастырский комплекс стал визитной карточкой Армении. В средневековье он считался одним из главных культурных центров страны. Сооружение внесено в список объектов наследия ЮНЕСКО.
Ранее в Тольятти разгорелся масштабный пожар на одном из предприятий. Площадь возгорания составила 200 тысяч квадратных метров.