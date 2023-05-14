«Песня Димы Билана была никакая»: певец Юрий Лоза раскрыл секрет победы России на Евровидении-2008

Артист Дима Билан в свое время одержал победу на Евровидении лишь благодаря участию в его выступлении олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец Юрий Лоза.
Собеседник выразил уверенность в том, что победу в 2008 году на музыкальном конкурсе нашей стране принесли отнюдь не вокальные данные представителя РФ.
«Почему победил Дима Билан? Потому что все обалдели: ”На русские нефтедоллары, оказывается, можно каток вытащить на сцену, и выпустить олимпийского чемпиона кататься. От этого же все обалдели, а не от песни. Песня — никакая была», — заявил поэт-песенник.
Юрий Лоза также отметил, что находит подход организаторов Евровидения к проведению шоу унизительным.
«Вот, мы победили. Победитель имеет право на что-то? Мы, победители не имели права говорить на своем языке. 20 тысяч россиян, которые сидели в Олимпийском, делали вид, что понимают шутки Натальи Водяновой и Андрея Малахова. Секундочку, ребята, наши соплеменники полное барахло, к которому нужно так относиться?» — пояснил композитор.
Кроме того, он добавил, что, на его взгляд, в подавляющем большинстве случаев победа исполнителей никак не отражается на их дальнейшей карьере.
«Сколько хитов дало Евровидение за 70 лет своего существования? Пять! Ребята, может быть, один хит в 15 лет — это маловато для такого конкурса? К тому же, где те ребята, которые победили, например, Патрисия Каас? А Селин Дион, она же третье место заняла в этом конкурсе. Если и бывает какой-нибудь никакой конкурс, то это — самый никакой. Тем более, английский междусобойчик», — подытожил автор-исполнитель в жанре бард-рок.
Ранее певец Никита Джигурда в эксклюзивном интервью ФАН высказался о выступлении на Евровидении артиста Андрея Данилко. Кроме того, собеседник призвал провести чистку в российском шоу-бизнесе.