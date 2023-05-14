«Песня Димы Билана была никакая»: певец Юрий Лоза раскрыл секрет победы России на Евровидении-2008

Артист Дима Билан в свое время одержал победу на Евровидении лишь благодаря участию в его выступлении олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец Юрий Лоза.