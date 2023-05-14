Легковушки и жилые дома получили повреждения при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Ранее в представительство ДНР в СЦКК сообщило о гибели 69-летнего мужчины и 48-летней женщины из-за обстрела. Получили повреждения три дома на улице Степной, а также строения и гражданские машины на улице Артемовской. Сгорели четыре легковых автомобиля.