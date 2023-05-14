Легковушки и жилые дома получили повреждения при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

Несколько жилых домов и легковых автомобилей повредили при обстреле из РСЗО Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщает РИА Новости.
Куйбышевский район, находящийся на западе города, подвергался ударам со стороны украинских военных. Обстрел велся из реактивной системы залпового огня.
Ранее в представительство ДНР в СЦКК сообщило о гибели 69-летнего мужчины и 48-летней женщины из-за обстрела. Получили повреждения три дома на улице Степной, а также строения и гражданские машины на улице Артемовской. Сгорели четыре легковых автомобиля.
Ранее донецкие спасатели попали под обстрел ВСУ во время выполнения задания.