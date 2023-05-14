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Двоих мигрантов задержали после налета на магазин в Петербурге

Происшествия
Двоих мигрантов задержали после налета на магазин в Петербурге

Уголовное дело было возбуждено против 37-летнего гражданина Средней Азии и его 31-летнего знакомого за налет на магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Трое злоумышленников в конце апреля совершили налет на один из магазинов на Екатерининской улице во Всеволожском районе Санкт-Петербурга. Из него они вынесли четыре бутылки коньяка, пишет «Комсомольская правда».

«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные вынесли из магазина алкоголь», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Когда воров пытались остановить сотрудники магазина, то они начали угрожать ножом. Позднее двоих грабителей задержали. Правоохранители обнаружили, что у одного из нарушителей могут возникнуть проблемы с миграционной службой.

Ранее мужчина в Ногинске ограбил магазин с товарами для взрослых и избил кнутом прохожего во время бегства. Проходящий мимо человек пытался остановить грабителя.
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