Двоих мигрантов задержали после налета на магазин в Петербурге

Уголовное дело было возбуждено против 37-летнего гражданина Средней Азии и его 31-летнего знакомого за налет на магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Трое злоумышленников в конце апреля совершили налет на один из магазинов на Екатерининской улице во Всеволожском районе Санкт-Петербурга. Из него они вынесли четыре бутылки коньяка, пишет «Комсомольская правда».
«В полицию поступило сообщение о том, что неизвестные вынесли из магазина алкоголь», – уточнили в пресс-службе ведомства.
Когда воров пытались остановить сотрудники магазина, то они начали угрожать ножом. Позднее двоих грабителей задержали. Правоохранители обнаружили, что у одного из нарушителей могут возникнуть проблемы с миграционной службой.
Ранее мужчина в Ногинске ограбил магазин с товарами для взрослых и избил кнутом прохожего во время бегства. Проходящий мимо человек пытался остановить грабителя.