Россия передала ЦАР шесть истребителей «Альбатрос»

Банги, 14 мая. Россия поставила Центральноафриканской Республике шесть истребителей L-39 («Альбатрос»). Они войдут в состав авиапарка Вооруженных сил страны (FACA).
Благодаря поставке учебной авиации ВВС ЦАР смогут улучшить свою боевую подготовку. Это позволит государству оказывать эквивалентное противодействие нарушению воздушного пространства со стороны иностранных акторов.
В последние годы между Банги и Москвой установилось тесное военно-техническое сотрудничество. Благодаря ему FACA добились успехов в противостоянии боевикам и восстановлении безопасности на территории страны.
Российские инструкторы, которых иностранные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», несколько лет обучают личный состав центральноафриканской армии. Консультативная поддержка специалистов из РФ помогает FACA проводить эффективные контртеррористические операции.
Так, ранее правительственная армия отразила атаку боевиков на военную базу в городе Боссемптеле провинции Уам-Пенде. Радикалы напали ранним утром в надежде застать солдат врасплох, но потерпели поражение.