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Житель Подмосковья погиб после взрыва в руке учебной гранаты

Происшествия
Житель Подмосковья погиб после взрыва в руке учебной гранаты

Мужчина в Орехово-Зуево погиб после того, как у него в руках взорвалась учебная граната. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Согласно предварительной информации, инцидент произошел в ходе застолья, когда мужчина показывал гранату друзьям. В результате никто не пострадал.

По информации Telegram-канала SHOT, погибший 66-летний мужчина вместе с пятью друзьями и супругой отдыхали в беседке. В какой-то момент он достал похожий на cтрайкбольную гранату предмет и стал его крутить.

После взрыва мужчина упал на землю. Ему оторвало руку и сильно повредило живот. Позже он скончался в реанимации.

Ранее похожий на гранату предмет обнаружили в городе Сертолово Ленобласти.
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