Житель Подмосковья погиб после взрыва в руке учебной гранаты

Мужчина в Орехово-Зуево погиб после того, как у него в руках взорвалась учебная граната. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Согласно предварительной информации, инцидент произошел в ходе застолья, когда мужчина показывал гранату друзьям. В результате никто не пострадал.
По информации Telegram-канала SHOT, погибший 66-летний мужчина вместе с пятью друзьями и супругой отдыхали в беседке. В какой-то момент он достал похожий на cтрайкбольную гранату предмет и стал его крутить.
После взрыва мужчина упал на землю. Ему оторвало руку и сильно повредило живот. Позже он скончался в реанимации.
Ранее похожий на гранату предмет обнаружили в городе Сертолово Ленобласти.