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Доктор Мясников назвал распространенную привычку россиян, которая чревата развитием рака желудка

Общество
Доктор Мясников назвал распространенную привычку россиян, которая чревата развитием рака желудка

Распространенная среди жителей России привычка может привести к развитию рака желудка, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Подобная ошибка зачастую наблюдается при приготовлении блюд. Специалист призвал не пересаливать пищу и напомнил, что около 20% всех онкозаболеваний связаны с неправильным питанием, передает газета «Петербургский дневник».

«Соль — это канцероген рака желудка», — добавил Мясников в эфире программы «О самом главном».

Злоупотребление солью также приводит к гипертонии, что увеличивает риск развития инфаркта и инсульта. Такое мнение ранее озвучила врач Зухра Павлова.
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