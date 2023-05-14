Доктор Мясников назвал распространенную привычку россиян, которая чревата развитием рака желудка

Распространенная среди жителей России привычка может привести к развитию рака желудка, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.
Подобная ошибка зачастую наблюдается при приготовлении блюд. Специалист призвал не пересаливать пищу и напомнил, что около 20% всех онкозаболеваний связаны с неправильным питанием, передает газета «Петербургский дневник».
«Соль — это канцероген рака желудка», — добавил Мясников в эфире программы «О самом главном».
Злоупотребление солью также приводит к гипертонии, что увеличивает риск развития инфаркта и инсульта. Такое мнение ранее озвучила врач Зухра Павлова.