Украинские националисты считают крымских татар потенциальной угрозой, пишет турецкое издание «Айданлык» со ссылкой на документы СБУ.
Журналисты опубликовали документ, в котором содержатся рекомендации по работе с источниками на полуострове и выявлению возможных антиукраинских планов среди крымских представителей татарской национальности.
Корреспонденты подчеркнули, что спецслужбы призывали контролировать деятельность своих номинальных союзников — лидеров «Междлиса» (Организация «Меджлис крымско-татарского народа»✱ признана экстремистской и запрещена на территории РФ)
«Целесообразно продолжить работу по последовательному ослаблению влияния Джемилева М[устафы] и Чубарова Р[ефата] на крымско-татарское население, внесению раскола между контролируемыми ими группами», — публикует цитату из документа газета «Комсомольская правда».
Ранее во Франции призвали обратить внимание на неадекватные заявления главы Украины Владимира Зеленского об атаках российской территории. Информация о словах политика стала известна из слитых документов, опубликованных американскими СМИ.
- ✱ - запрещенная в РФ экстремистская организация