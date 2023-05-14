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Тренера «Динамо» Йокановича отправили в отставку после разгромного поражения от «Ахмата»

Спорт
Тренера «Динамо» Йокановича отправили в отставку после разгромного поражения от «Ахмата»

Славишу Йокановича уволили с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщил член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.

14 мая москвичи проиграли грозненскому «Ахмату» с разгромным счетом 3:0 в матче 27-го тура Российской премьер лиги.

«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер», – сказал Гафин.

Йоканович сотрудничал с «Динамо» с июня 2022 года. Его контракт был рассчитан на один год и включал опцию автоматического продления на сезоны-2023/24 и 2024/25 в случае достижения определенных результатов.

Ранее ушел из жизни бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Ферран Оливелья.
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