Тренера «Динамо» Йокановича отправили в отставку после разгромного поражения от «Ахмата»

Славишу Йокановича уволили с поста главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». Об этом сообщил член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин.
14 мая москвичи проиграли грозненскому «Ахмату» с разгромным счетом 3:0 в матче 27-го тура Российской премьер лиги.
«К следующему матчу наш клуб будет готовить другой главный тренер», – сказал Гафин.
Йоканович сотрудничал с «Динамо» с июня 2022 года. Его контракт был рассчитан на один год и включал опцию автоматического продления на сезоны-2023/24 и 2024/25 в случае достижения определенных результатов.
Ранее ушел из жизни бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Ферран Оливелья.