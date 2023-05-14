Рогов сообщил, жизнь пострадавшего при покушении экс-главы Акимовки находится вне опасности

Жизнь бывшего главы администрации поселка Акимовки Запорожской области Максима Зубарева находится вне опасности. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Общественный деятель рассказал, что долгое время Зубарев боролся за свою жизнь в прямом смысле. Врачи не давали утешительных прогнозов.
Рогов сообщил, что лечащий врач позвонил ему на Пасху и сообщил, что Зубарев будет жить. По его словам, все самое страшное прошло, теперь он будет восстанавливаться.
Автомобиль Зубарева взорвали в Мелитополе утром 3 апреля. После этого бывшего главы поселка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил дело по факту посягательства на жизнь экс-главы Акимовки.
Ранее Рогов сообщил об ударе ВСУ по стадиону «Авангард» в Луганске.