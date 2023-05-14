Эндокринолог Павлова объяснила, как степень готовности «аль денте» поможет избавиться от лишних килограммов

Почему степень готовности «аль денте» может оказаться полезнее полностью сваренных продуктов, рассказала доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.
Специалист посоветовала использовать любое действие при похудении, которое снижает возможность запастись энергией. Она сравнила степень готовности «аль денте» с утяжелением при физнагрузках, ведь в таком случае организму потребуется больше сил на переваривание, что означает увеличенный расход калорий.
«Это степень готовности, когда продукт почти готов, но до полной готовности не хватило буквально пары минут. Он не разварен, в сохранной форме и т.д.», — цитирует Павлову газета «Петербургский дневник».
Издание Daily Express, ссылаясь на слова нутрициолога Роба Хобсона, ранее перечислило пять привычных многим продуктов, которые вызывают гипертонию.