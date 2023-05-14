Эндокринолог Павлова объяснила, как степень готовности «аль денте» поможет избавиться от лишних килограммов

Специалист посоветовала использовать любое действие при похудении, которое снижает возможность запастись энергией. Она сравнила степень готовности «аль денте» с утяжелением при физнагрузках, ведь в таком случае организму потребуется больше сил на переваривание, что означает увеличенный расход калорий.