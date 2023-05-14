Дефолт или повышение госдолга: эксперт Вячеслав Абрамов оценил экономическую ситуацию в США

Деньги в государственном бюджете США могут закончиться 1 июня, об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. Она сообщила, что скоро не останется средств для начисления социальных пособий, финансирования программ медицинского страхования и других расходов.
В таком случае Казначейство не сможет обслуживать и государственный долг США, то есть выплачивать купоны владельцам гособлигаций и погашать бумаги по номиналу в срок. В свою очередь неисполнение обязательств государства по долгу — это дефолт.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что правительству, в настоящее время, не удалось согласовать повышение государственного долга. Новый этап переговорного процесса назначен на следующую неделю.
Объявят ли США дефолт? И какие возможны сценарии развития мировой экономики в том или ином случае? Для разъяснения тонкостей экономической ситуации в Америке, корреспондент ФАН обратился за комментарием к экономическому обозревателю Вячеславу Абрамову.
«На мой взгляд, США повысят лимит государственного долга. Это уже происходило неоднократно и в этом нет ничего критичного. В современном виде потолок госдолга был установлен в 1939 году на уровне около 45 млрд долларов. По данным Исследовательской службы Конгресса США, после окончания Второй мировой войны потолок поднимали более 100 раз. Самая острая ситуация была в 2011 году. Тогда из-за затягивания повышения лимита госдолга международное рейтинговое агентство Standard & Poor's впервые в истории снизило долгосрочный кредитный рейтинг США до уровня АА+, были так называемые шатдауны, когда многие госучреждения прекращали работу и уходили в отпуска до тех пор, пока не принималось решение по повышению госдолга. Вполне возможно, и сейчас может сложиться такая ситуация, но, если столько раз договаривались, то значит снова договорятся», – объяснил Вячеслав Абрамов.
С января 2023 года конгресс не позволяет правительству наращивать госдолг, но учитывая, что бюджет в США дефицитный – это критически важно. По факту, американское правительство тратит больше денег, чем получает путем различных налогов и сборов. Разницу на протяжении 20 лет компенсируют за счет выпуска государственных облигаций, то есть заимствования на рынке. Проблем с заимствованиями на рынке нет, так как это считается самым надежным инструментом, тем более сейчас, когда ставка ФРС находится на уровне 5-5,25%. Так госдолг США копится и постоянно увеличивается.
«Последний потолок госдолга установили в 2021 году на уровне 31,4 трлн долларов. Этой планки госдолг США достиг 19 января 2023 года. Сама по себе ситуация не новая: обычно Конгресс просто одобряет очередное повышение лимита, и история продолжается. В этот раз решение затянулось из-за споров между демократами и республиканцами. Демократы в лице президента США Джо Байден и министра финансов Джанет Йеллен, призывают конгрессменов поднять потолок без каких-либо условий, а республиканцы в свою очередь считают, что повышение госдолга должно сопровождаться сокращением бюджетных расходов, а Джо Байден категорически против этого и сказал, что наложит вето на любой план экономии. Однако в реальности США может без проблем повысить госдолг, ведь в сравнении с другими странами он не очень большой», — рассказал эксперт.
Страны с самым крупным госдолгом, % к ВВП (за 2022 год по последним доступным данным):
1. Япония — 256%
2. Греция — 192%
3. Италия — 173%
4. США — 144%
5. Испания — 143%
«Само по себе наличие госдолга не говорит о проблемах в экономике страны до тех пор, пока правительство может по нему платить. Пока трудностей у США с этим не возникало. Однако в связи с ростом инфляции в США за последние 2 года и ростом ставки ФРС обслуживание госдолга постепенно стало серьезной статьей бюджетных расходов. Например, за 2022 год держателям гособлигаций США было выплачено процентов около 500 млрд долларов, что составляет примерно 8-9% расходов федерального бюджета. В этом году эта сумма может составить около 700 млрд долларов из-за повышения ставки ФРС», – подчеркнул собеседник ФАН.
Иностранные государства держат американские облигации на сумму $7,4 трлн, это примерно 23% от общего объема госдолга США. Крупнейшие кредиторы — Япония и Китай. Крупнейшими держателями госдолга США на январь 2023 года (млрд долларов) являются: Япония — 1104; Китай — 859; Великобритания — 668; Бельгия — 331; Люксембург — 318.
«Теперь о возможном дефолте США. Стоит понимать, что настоящий дефолт, когда просто нет денег, а есть технический, когда деньги есть, но возникают проблемы с выплатами. Наша страна столкнулась с этим в 2022 году, когда деньги у нас есть, но заплатить нам просто не дают. Тем не менее проблему решили и весь мир понимал всю ситуацию, поэтому относился к этому с пониманием технических аспектов, которые у нас сложились не по своей воле», – отметил Абрамов.
Эксперт рассказал, что госдолг любой страны делится на внутренний и внешний. Внутренний долг номинирован в национальной валюте, а внешний — в иностранной. Например, многие страны выпускают гособлигации как в евро, франках, йенах, юанях, так и в долларах.
Считается, что внутренний долг отдать намного проще: в критической ситуации правительство просто может напечатать национальную валюту и рассчитаться с кредиторами. Конечно, это приведет к скачку инфляции и множеству других экономических проблем, но дефолта как такого не случится. С внешним долгом сложнее: напечатать иностранную валюту нельзя. Но вот в ситуация с США интересней потому что специфика госдолга США в том, что он, по сути весь внутренний: облигации выпускаются только в долларах. Поэтому настоящий дефолт Америке не грозит.
«Учитывая текущую ситуацию в мире допускать дефолт США просто не могут себе позволить. В отчете Moody's Analytics, опубликованном в начале 2023 года, говорится, что дефолт может иметь серьезные макроэкономические последствия, аналогичные кризису 2008 года. ВВП США сократится на 4%, а 6 млн человек потеряют работу. Мировая экономика резко замедлится, сильно упадёт спрос на сырье. Дефолт США может по цепочке вызвать долговые кризисы во многих других странах. Данная ситуация не устроит никого, ведь тут никто не выигрывает», – сообщил экономический обозреватель.
Поэтому все ждут, что республиканцы договорятся с демократами, но даже если этого не случится, то президент США может применить 14-ую поправку к конституции США и повысить потолок госдолга без одобрения конгресса и предотвратить дефолт. Разумеется, это вызовет другие проблемы внутри страны, но не подорвет доверие к исполнению обязательств перед кредиторами. К тому же в 2024 году в США президентские выборы и действующему президенту явно нужна поддержка избирателей, отметил собеседник ФАН.
«Более значимый, на мой взгляд, кризис проявляется в том, что многие страны мира начали дедолларизацию переходя на торговлю в национальных валютах. Повысился спрос на золото, что системно меняет период экономической и общественно-политической стабильности, сложившейся в западных странах после окончания Второй мировой войны и формирует глобальный запрос на создание новой модели международных валютно-финансовых отношений. Тем не менее американскую экономику это не подведет к краху и не вызовет еще более глубинный кризис во всем мире», – заключил Вячеслав Абрамов.
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