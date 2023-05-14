Дефолт или повышение госдолга: эксперт Вячеслав Абрамов оценил экономическую ситуацию в США

Считается, что внутренний долг отдать намного проще: в критической ситуации правительство просто может напечатать национальную валюту и рассчитаться с кредиторами. Конечно, это приведет к скачку инфляции и множеству других экономических проблем, но дефолта как такого не случится. С внешним долгом сложнее: напечатать иностранную валюту нельзя. Но вот в ситуация с США интересней потому что специфика госдолга США в том, что он, по сути весь внутренний: облигации выпускаются только в долларах. Поэтому настоящий дефолт Америке не грозит.