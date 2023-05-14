Премьер Нетаньяху: Израиль намерен развивать проект по поставкам газа в Европу через Кипр

Израиль намерен работать над реализацией проекта по поставкам газа в Европу через территорию Кипра. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Планируется, что на Кипре будет построен завод по сжижению газа. К нему будет тянуться трубопровод с израильских месторождений.
«Эта связь выведет экономику Израиля на новый уровень и укрепит позиции Израиля как важного международного поставщика энергии», — заявил Нетаньяху.
Глава Израильского правительства подчеркнул и другие преимущества от поставок дешевого газа в Европу. По его мнению, организация эффективных поставок повысит престиж его страны.
Ранее Нетаньяху заявил о ликвидации радикального движения «Исламский джихад» в секторе Газа. Уничтожение радикалов проходило в рамках операции «Щит и стрела».