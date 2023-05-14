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Премьер Нетаньяху: Израиль намерен развивать проект по поставкам газа в Европу через Кипр

Политика
Премьер Нетаньяху: Израиль намерен развивать проект по поставкам газа в Европу через Кипр

Израиль намерен работать над реализацией проекта по поставкам газа в Европу через территорию Кипра. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Планируется, что на Кипре будет построен завод по сжижению газа. К нему будет тянуться трубопровод с израильских месторождений.

«Эта связь выведет экономику Израиля на новый уровень и укрепит позиции Израиля как важного международного поставщика энергии», — заявил Нетаньяху.

Глава Израильского правительства подчеркнул и другие преимущества от поставок дешевого газа в Европу. По его мнению, организация эффективных поставок повысит престиж его страны.

Ранее Нетаньяху заявил о ликвидации радикального движения «Исламский джихад» в секторе Газа. Уничтожение радикалов проходило в рамках операции «Щит и стрела».
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