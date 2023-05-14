На чемпионате мира по боксу в Ташкенте прозвучал гимн России

Гимн России прозвучал на чемпионате мира по боксу в Ташкенте, в котором российские спортсмены завоевали две золотые и четыре бронзовые медали.
Боксеры Шарабутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов стали чемпионами мира. Ассоциация бокса позволила выступать им под национальными флагами.
Напомним, несколько стран, в том числе США, Великобритания, Польша, Швеция, Украина и другие, бойкотировали турнир в этом году из-за допуска к участию россиян.
Ранее Международная ассоциация бокса приостановила членство в своей организации Федерации бокса США.