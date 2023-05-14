Дубай снова возглавил рейтинг по объему иностранных инвестиций в новые проекты

Ранее сообщалось, что американская развлекательная компания Netflix планирует инвестировать в Южную Корею 2,5 млрд долларов для съемок сериалов и шоу. Южнокорейские власти одобрительно относятся к такому решению и видят в этом возможность для развития контент-бизнеса страны.