Дубай снова возглавил рейтинг по объему иностранных инвестиций в новые проекты

Наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум заявил, что эмират снова стал лидером мирового рейтинга по показателям объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в новые предприятия (Greenfield FDI) на 2022 год.
Принц подчеркнул, что Дубай второй раз подряд становится лидером по привлечению прямых инвестиций. Общий прирост составляет 89,5% годового начисления и 47 миллиардов дирхамов (12,8 млрд долларов) притока ПИИ в суммарном размере.
Пресс-бюро эмирата уточняет, что наиболее крупные инвестиции в новые проекты Дубая сделали США (20% от общего числа притока), Великобритания (13%), Индия (12%), Франция (5%) и Швейцария (4%).
Ранее сообщалось, что американская развлекательная компания Netflix планирует инвестировать в Южную Корею 2,5 млрд долларов для съемок сериалов и шоу. Южнокорейские власти одобрительно относятся к такому решению и видят в этом возможность для развития контент-бизнеса страны.