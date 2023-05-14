Издание Haber7 назвало самый легкий и здоровый способ приготовления яиц

Яйца богаты аминокислотами, витаминами, минералами и белком. Однако этот продукт может принести организму как пользу, так и вред. В каком виде лучше употреблять яйца, рассказало турецкое издание Haber7.
Добавление подобного блюда в рацион помогает укрепить мышцы и кости, память, здоровье мозга и даже защищает детей от инфекций. При этом сырые или недоваренные яйца являются источником бактерий, среди которых может оказаться и сальмонелла.
Самым легким и здоровым способом приготовления продукта турецкие журналисты назвали варку. Повысить питательную ценность можно благодаря добавлению в блюдо овощей, богатых клетчаткой и витаминами, говорится в материале издания.
Диетолог Наталия Гридина ранее рассказала, что не стоит есть во время ночного перекуса и предложила более здоровую альтернативу. А эндокринолог Зухра Павлова предупредила россиян об опасности избыточного потребления соли, пишет INFOX.