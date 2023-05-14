Футбольный клуб «Ахмат» разгромил «Динамо» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Футбольный клуб из Грозного «Ахмат» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила 14 мая в Москве.
На 38-й минуте первый гол забил полузащитник Нене Гбамбле. Затем на 57-й минуте преимущество удвоил форвард Мохамед Конате. Третий мяч в ворота «Динамо» отправил нападающий Владимир Ильин.
По итогам встречи, «Ахмат» занимает пятое место в таблице турнира с 46 очками. «Динамо» расположилось на седьмой строчке, в активе у бело-голубых 42 балла.
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