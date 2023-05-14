Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Футбольный клуб «Ахмат» разгромил «Динамо» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Спорт
Футбольный клуб «Ахмат» разгромил «Динамо» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Футбольный клуб из Грозного «Ахмат» разгромил московское «Динамо» со счетом 3:0 в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила 14 мая в Москве.

На 38-й минуте первый гол забил полузащитник Нене Гбамбле. Затем на 57-й минуте преимущество удвоил форвард Мохамед Конате. Третий мяч в ворота «Динамо» отправил нападающий Владимир Ильин.

По итогам встречи, «Ахмат» занимает пятое место в таблице турнира с 46 очками. «Динамо» расположилось на седьмой строчке, в активе у бело-голубых 42 балла.

Ранее стало известно о смерти бывшего футболиста «Барселоны» и сборной Испании, чемпиона Европы по футболу Феррана Оливельи.
футбол рпл фк ахмат фк динамо
Военкоры ФАН