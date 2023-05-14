Донецкие спасатели попали под обстрел ВСУ во время выполнения задания

Спасатели МЧС ДНР попали под обстрел украинских войск во время выполнения задания в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в Куйбышевском районе Донецка на улице Степная. Во время выполнения спасательных работ под обстрелом ВСУ оказался штабной автомобиль и пожарно-спасательное отделение.
После того, как личный состав вернулся в подразделение, 11 человек пожаловались на ухудшение самочувствия. Их доставили в больницу с подозрением на контузию.
Медики нашли у пострадавших минно-взрывные и баротравмы. Их состоянию здоровья ничего не угрожает. Повреждения получили две единицы спецтехники.
Ранее сообщалось, что в России будут расследовать факты преступных действий украинских военных.