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Донецкие спасатели попали под обстрел ВСУ во время выполнения задания

Происшествия
Донецкие спасатели попали под обстрел ВСУ во время выполнения задания

Спасатели МЧС ДНР попали под обстрел украинских войск во время выполнения задания в Донецке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Куйбышевском районе Донецка на улице Степная. Во время выполнения спасательных работ под обстрелом ВСУ оказался штабной автомобиль и пожарно-спасательное отделение.

После того, как личный состав вернулся в подразделение, 11 человек пожаловались на ухудшение самочувствия. Их доставили в больницу с подозрением на контузию.

Медики нашли у пострадавших минно-взрывные и баротравмы. Их состоянию здоровья ничего не угрожает. Повреждения получили две единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что в России будут расследовать факты преступных действий украинских военных.
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