Иракские правоохранители обезвредили группу террористов в провинции Дияла

Задержанные снабжали террористов деньгами, продовольствием и боеприпасами.
Службы безопасности Ирака обезвредили террористическую ячейку в провинции Дияла.
Как сообщила местная пресса, разведывательные структуры выявили в регионе местонахождение группы, которая финансировала боевиков «Исламского государства»✱ (ИГ, запрещено в РФ) и снабжала их продовольствием и боеприпасами. Правоохранители организовали засаду, в результате которой четверо преступников были задержаны. В отношении экстремистов возбуждены уголовные дела.
Несмотря на то что основные силы ИГ✱ в Ираке были разгромлены еще несколько лет назад, до сих пор в некоторых регионах страны сохраняется напряженная обстановка. В последние два года боевики активизировались и совершили череду резонансных нападений и терактов. В частности, члены группировки неоднократно подрывали ключевые линии электропередачи, из-за чего обширные территории временно оставались без света.
В ответ силовые структуры Ирака и курдское ополчение провели ряд контртеррористических операций, в ходе которых войска поочередно зачищали различные регионы страны. Тем не менее действующие в подполье спящие ячейки боевиков продолжают функционировать до сих пор.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация