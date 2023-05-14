Иракские правоохранители обезвредили группу террористов в провинции Дияла

Несмотря на то что основные силы ИГ✱ в Ираке были разгромлены еще несколько лет назад, до сих пор в некоторых регионах страны сохраняется напряженная обстановка. В последние два года боевики активизировались и совершили череду резонансных нападений и терактов. В частности, члены группировки неоднократно подрывали ключевые линии электропередачи, из-за чего обширные территории временно оставались без света.