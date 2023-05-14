Одна из самых титулованных актрис Голливуда Кейт Бланшетт празднует день рождения: топ фактов о личной жизни звезды

14 мая 1969 года родилась звезда мирового кино — Кейт Бланшетт. В честь дня рождения актрисы ФАН собрал топ ключевых фактов о ней и ее жизни вне съемочной площадки.
Кейт Бланшетт известна всему миру по таким фильмам, как «Авиатор», «Властелин колец», «Жасмин» и многим другим. Но мало кто знает о личной жизни звезды.
Бланшетт считается четвертой актрисой в мире по количеству выдвижений на премию «Оскар». Всего у нее было восемь номинаций, а победу звезда одержала в двух их них. Но, пожалуй, самый нестандартный факт заключается в том, что сама она и не думала становиться актрисой. Несмотря на неоспоримый талант и актерский магнетизм, Кейт Бланшетт, в отличие от многих других голливудских актеров, изначально к сцене и съемкам не стремилась.
Мысли об архитектуре и менеджменте
С детства будущая звезда неплохо рисовала, изначально думала поступить в вуз на специальность архитектора или даже живописца. Однако, поступила она на «правильное» и довольно обычное направление: изучала экономику и искусство.
До этого, еще обучаясь в колледже, Бланшетт играла в местном самодеятельном театре. На одну из постановок она пригласила свою младшую сестру, которая дала Кейт удивительную обратную связь, уверив ее, что на сцене она видела не актрису, а лишь героиню произведения.
Бланшетт не просто поверила в это, но и не на шутку задумалась о словах сестры. Вскоре после поступления в первый вуз, она решилась его бросить. Путешествуя, девушка случайно приняла участие в первом фильме: она снялась в кадрах массовки одной египетской кинокартины. Вернувшись на родину, Бланшетт уже намеренно поступила в австралийский Национальный институт драматического искусства.
Театр как начало пути
Бланшетт славится не только киноролями. Она еще и театральная актриса. Более того, у нее с мужем даже был свой театр. Но началось вс гораздо раньше. Он имел успех, а руководителям доставались бурые овации, даже когда они находились за кулисами.
Но оваций нужно было добиться. Будучи совсем молодой, после окончания института начинающая актриса стала уверенно дебютировать в местном австралийском театре. В первый же год работы после выпуска она получила несколько престижных наград и была признана критиками «лучшей новой театральной актрисой 1993 года».
Только спустя несколько лет девушка решила попробовать свои силы в области кино.
Счастливая жена и мать
Бланшетт известна как прекрасная и любящая мама и супруга. Актриса счастлива замужем уже 25 лет. Встретила она свою любовь на съемках телесериала, а поженилась пара, спустя год, в 1997 году.
С первого взгляда будущие супруги не понравились друг другу и не пересекались около года, но, когда увиделись в следующий раз, уже спустя пару бесед заинтересовались друг другом. Поженились они спустя всего три недели после их «второго знакомства».
Как после такого примера можно утверждать, что быстрая женитьба — залог неуспеха? Пара счастлива по сей день, и, по их же утверждениям, главная их сила и козырь — именно во взаимном и неиссякаемом интересе друг к другу.
Они занимаются вместе многими хобби и обожают своих детей. Кроме того, Бланшетт является одной из немногих мам-актрис, которая решилась сделать перерыв в карьере с рождением ребенка. После появления на свет своего второго сына актриса не работала около полугода.
Сегодня они с мужем воспитывают четверых детей. Из них трое — родные сыновья пары и одна — приемная девочка, которую супруги удочерили в 2015 году.
Планирует завершить карьеру каждый год
Кейт Бланшетт неоднократно давала намеки о завершении своей карьеры, и, говорят, что это обосновано ее глубокой привязанностью к семье и детям. В одном из интервью актриса даже замечала, что мечтает о финале карьеры после каждой новой премьеры своих фильмов.
Это можно понять: собственные интересы, любимый муж и обожаемые дети, за взрослением которых хочется пристально наблюдать, интересные хобби — очень приятные моменты в жизни, которые не хочется пропускать. Съемки же отнимают колоссальное количество времени и сил.
Хобби и характер
Мало кому известен тот факт, что Кейт Бланшетт имеет довольно высокий IQ. Ее интеллект оценивается в более чем 140 IQ баллов. Оно и понятно: у нее за плечами почти два высших образования, одно из которых экономическое, огромная начитанность и природное любопытство, которое побуждает ее вновь и вновь познавать мир.
Несмотря на добрый нрав и интеллигентную сдержанность и стойкость, высокоинтеллектуальная блондинка давно не зависит от общественного мнения. Как признавалась сама Бланшетт в одном из интервью, ее совершенно не волнует, «что о ней подумают незнакомые люди».
Актриса не любит распространяться и о своей личной жизни. Она редко дает интервью журналистам и не склонна делиться в соцсетях «каждым своим селфи». Однако, звезда всегда транслирует свое мнение и не боится отстаивать его. За Бланшетт не раз замечали яркие высказывания в защиту различных меньшинств, да и сама она предпочитает выделяться среди толпы. Например, на красной дорожке звезда зачастую предстает не в дизайнерских платьях «как все», а в элегантных и изысканных брючных костюмах.
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