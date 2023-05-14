Одна из самых титулованных актрис Голливуда Кейт Бланшетт празднует день рождения: топ фактов о личной жизни звезды

Бланшетт считается четвертой актрисой в мире по количеству выдвижений на премию «Оскар». Всего у нее было восемь номинаций, а победу звезда одержала в двух их них. Но, пожалуй, самый нестандартный факт заключается в том, что сама она и не думала становиться актрисой. Несмотря на неоспоримый талант и актерский магнетизм, Кейт Бланшетт, в отличие от многих других голливудских актеров, изначально к сцене и съемкам не стремилась.