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Exxpress: Зеленский нарушил этикет во время встречи с папой римским Франциском

Политика
Exxpress: Зеленский нарушил этикет во время встречи с папой римским Франциском

Украинский президент Владимир Зеленский нарушил правила этикета во время общения с папой римским Франциском, пишет Exxpress.

Автор издания заметил, что политик не пропустил главу Ватикана при входе в кабинет, где проходили переговоры. Зеленский сел раньше понтифика и не стал подниматься даже во время рукопожатия с одним из помощников папы, добавил журналист.

Кроме того, корреспондент обратил внимание на неподобающую уровню встречи одежду Зеленского. Украинский президент общался с главой католической встречи в свитере зеленого цвета, говорится в публикации.

Ранее политика уже критиковали за несоблюдение дресс-кода на официальных мероприятиях. Журналисты сообщали, что Зеленский был в мятых брюках и толстовке во время встречи с королем Великобритании Карлом III.
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