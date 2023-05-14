Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Правящая партия Турции готовится к обращению Эрдогана к народу по итогам выборов

Политика
Правящая партия Турции готовится к обращению Эрдогана к народу по итогам выборов

Возле штаба правящей партии Турции AK Parti идет подготовка к предстоящему выступлению действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сообщениям СМИ, здание штаба оцеплено полицией. С окрестных улиц эвакуированы припаркованные автомобили.

Ожидается, что Эрдоган выступит с речью по результатам выборов президента. На оцепленную территорию допускаются журналисты аккредитованных изданий, а также сотрудники партии.

Участки для голосования посетило рекордное количество турецких граждан. В Центризбиркоме заявили о явке 93,6% избирателей.
реджеп тайип эрдоган турция выборы
Военкоры ФАН