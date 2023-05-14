Правящая партия Турции готовится к обращению Эрдогана к народу по итогам выборов

Возле штаба правящей партии Турции AK Parti идет подготовка к предстоящему выступлению действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.
По сообщениям СМИ, здание штаба оцеплено полицией. С окрестных улиц эвакуированы припаркованные автомобили.
Ожидается, что Эрдоган выступит с речью по результатам выборов президента. На оцепленную территорию допускаются журналисты аккредитованных изданий, а также сотрудники партии.
Участки для голосования посетило рекордное количество турецких граждан. В Центризбиркоме заявили о явке 93,6% избирателей.