Онколог Вахабова назвала пять категорий россиян c самым высоким риском развития рака

Некоторые категории граждан подвержены развитию рака больше остальных. Онколог Юлия Вахабова перечислила пять групп людей, у которых риски заболеть гораздо выше, чем у остальных.
В первую очередь о своем здоровье стоит задуматься россиянам старше 50 лет. Их врач призвала регулярно проходить осмотры, делать КТ легких гастроскопию и другие исследования.
Риску подвержены и курильщики. Тройку «лидеров» замыкают люди с генетической предрасположенностью. Высоки шансы на появление рака и у тех, кто часто контактирует с вредными веществами. Также стоит чаще проверять здоровье людям с вирусом папилломы человека и гепатитами B и C.
Последний может возникать и у самых младших членов семьи. Как сообщает издание «ФедералПресс», нетипичный детский гепатит уже зафиксировали у 650 людей.