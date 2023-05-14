Онколог Вахабова назвала пять категорий россиян c самым высоким риском развития рака

Риску подвержены и курильщики. Тройку «лидеров» замыкают люди с генетической предрасположенностью. Высоки шансы на появление рака и у тех, кто часто контактирует с вредными веществами. Также стоит чаще проверять здоровье людям с вирусом папилломы человека и гепатитами B и C.