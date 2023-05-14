Соперник Эрдогана Кылычдароглу призвал избирателей оставаться на участках до последнего протокола

Единый кандидат от оппозиции на президентских выборах в Турции Кемаль Кылычдароглу призвал своих сторонников не покидать участки до последнего подписанного протокола. Об этом он написал в соцсетях.
Кандидат в президенты подчеркнул, что от решимости сторонников зависит правильное волеизъявление народа. Он пообещал, что результат будет стоить усталости.
«Я хотел бы обратиться к нашим героям демократии: ни при каких обстоятельствах не покидайте избирательные участки. От вашей решимости зависит полное и правильное волеизъявление народа. Вы увидите, это будет стоить вашей усталости», — написал Кылычдароглу.
Ранее глава Высшего избирательного совета Турции (YSK) Ахмет Енер заявил об отсутствии нарушений на выборах. Он добавил, что голосование на избирательных участках завершилось.