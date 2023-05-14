Успеет наломать дров: сенатор Джабаров о вероятном пути развития «УГИЛ» террориста Зеленского

Согласно обнаруженным вследствие утечки засекреченных Вашингтоном документам, президент Украины готов к самостоятельным действиям в конфликте с Россией. В частности, он предлагал подрыв нефтепровода «Дружба» и захват приграничных сел на территории РФ. Суждено ли планам Владимира Зеленского быть воплощенными в реальность с согласия Белого дома, и чего ждать от развития событий, предположил в беседе с ФАН российский сенатор Владимир Джабаров.