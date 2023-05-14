Согласно обнаруженным вследствие утечки засекреченных Вашингтоном документам, президент Украины готов к самостоятельным действиям в конфликте с Россией. В частности, он предлагал подрыв нефтепровода «Дружба» и захват приграничных сел на территории РФ. Суждено ли планам Владимира Зеленского быть воплощенными в реальность с согласия Белого дома, и чего ждать от развития событий, предположил в беседе с ФАН российский сенатор Владимир Джабаров.
«Мы должны помнить, что Усаму бен Ладена тоже создал Вашингтон, потом звереныш вырос, что-то ответил, нанес удар своим создателям — развернулся в другую сторону. Все террористические организации, которые создаются Вашингтоном, а потом работают под его руководством, я думаю, что рано или поздно от него, конечно, постараются отмежеваться, отгородиться, откреститься. Но я думаю, слишком много дров наломает Зеленский, может спровоцировать даже термоядерную войну своим поведением», — поделился своей точкой зрения российский политик.
Напомним, президент Украины постоянно требует от Запада поставлять для ВСУ все больше вооружений и боеприпасов, нарушая поставленные странами НАТО условия о ведении борьбы только на территории Украины. Судя по предложению о захвате заложников в приграничных населенных пунктах РФ и о подрыве нефтепровода, Киев готов к ведению террористических атак.
Ранее Владимир Джабаров сравнил современную Украину под управлением клики Зеленского с ее предшественниками на Ближнем Востоке — с «Исламским государством»✱ (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в РФ).
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация