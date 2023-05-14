Эрдоган лидирует на выборах в Турции после подсчета 1,8 процента бюллетеней

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 57,46% по текущим данным подсчета бюллетеней. Об этом сообщает агентство ANKA.
Его основной соперник Кемаль Кылычдароглу набирает 35,3% процента. Результаты голосов меняются каждые несколько минут.
Президентские и парламентские выборы в Турции прошли в воскресенье, 14 мая. Основным оппонентом действующего главы государства стал кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу.
Ранее ФАН рассказал, как прошли важнейшие за 100 лет выборы турецкого президента. Также стало известно, что в Турции установлен новый рекорд по явке на выборы.