Смысл – во главе угла: как группа «Большой Ногами» покорила слушателей ЯRUS.Музыка

Песни музыкантов «Большой Ногами» можно услышать в сервисе ЯRUS.Музыка среди более 35 тысяч треков и около 14 тысяч альбомов. От исполнителей народной музыки до композиторов в жанре неоклассики: талантливые музыканты могут не только обрести популярность, но и получать донаты от пользователей российской соцсети ЯRUS.