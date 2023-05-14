Смысл – во главе угла: как группа «Большой Ногами» покорила слушателей ЯRUS.Музыка

Элементы различных жанров, душевные концерты и дружный коллектив: композиции московской группы «Большой Ногами» снова ворвались в топ-чарт сервиса ЯRUS.Музыка. Почему треки пользуются большой популярностью среди слушателей, читайте в этой статье.
Творческий коллектив «Большой Ногами» воплотился на сцене с 2015 года. Начавшаяся как арт-рок, со временем группа стала исполнять композиции в различных жанрах, за исключением тяжелых звучаний, рэпа и шансона.
Регги, босса-нова, трип-хоп, поп, джаз, пост-панк: группа не зацикливается на конкретных направлениях, а создает музыку, которая нравится самому коллективу. Лидер группы Дмитрий Сорокин отмечает, что до музыкальной карьеры часто сочинял песни на работе: именно так родился текст одного из таких треков — «На крыше».
«Все, что мы делаем – всегда всерьез, даже когда откровенно дурачимся, как в композициях «Провинциальное Вуду» или «Айвазовский». И это всегда будет разная музыка, потому что она неизбежно прорастает из всего массива музыки, что мы слушаем – от классиков джаза и «Битлз» до панков с пост-панками, шугейзеров и неоромантиков. Но смысл – всегда во главе угла», — делится лидер группы Дмитрий Сорокин.
Участники группы отмечают: большой популярности они не ждали. Однако, в сервисе ЯRUS.Музыка именно это и произошло: из числа полюбившихся слушателям композиций в топ-чарт ворвались «Повелитель мира» и «Ты пела».
«Разумеется, каждый творческий человек или коллектив тайно или явно рассчитывает на известность и популярность, но, скажем честно: узнав, что наши песни «выстрелили» в ЯRUS, коллектив был рад и шокирован, в хорошем смысле этого. Мы уже давно ведем странички в соцсетях и даже канал в мессенджере, но такого результата пока удалось достичь лишь в ЯRUS.Музыка», — рассказали участники московского музыкального коллектива.
Песни музыкантов «Большой Ногами» можно услышать в сервисе ЯRUS.Музыка среди более 35 тысяч треков и около 14 тысяч альбомов. От исполнителей народной музыки до композиторов в жанре неоклассики: талантливые музыканты могут не только обрести популярность, но и получать донаты от пользователей российской соцсети ЯRUS.