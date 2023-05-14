Генсек ОПЕК: устойчивость мировой энергетической системы «поставлена на карту»

Ранее замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов спрогнозировал повышение стоимости нефти до 80 долларов за баррель в мае текущего года. Причиной подорожания может стать решение стран ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи черного золота, что скажется на всем нефтяном рынке.