Генсек ОПЕК: устойчивость мировой энергетической системы «поставлена на карту»

Устойчивость мировой энергетической системы оказалась в затруднительном положении из-за отсутствия инвестиций. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.
Глава организации указал, что современных инвестиций во все виды энергии недостаточно. В связи с этим устойчивость глобальной энергетической системы «поставлена на карту».
Ранее замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов спрогнозировал повышение стоимости нефти до 80 долларов за баррель в мае текущего года. Причиной подорожания может стать решение стран ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи черного золота, что скажется на всем нефтяном рынке.