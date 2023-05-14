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Генсек ОПЕК: устойчивость мировой энергетической системы «поставлена на карту»

Экономика
Генсек ОПЕК: устойчивость мировой энергетической системы «поставлена на карту»

Устойчивость мировой энергетической системы оказалась в затруднительном положении из-за отсутствия инвестиций. Об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

Глава организации указал, что современных инвестиций во все виды энергии недостаточно. В связи с этим устойчивость глобальной энергетической системы «поставлена на карту».

Ранее замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов спрогнозировал повышение стоимости нефти до 80 долларов за баррель в мае текущего года. Причиной подорожания может стать решение стран ОПЕК+ по добровольному сокращению добычи черного золота, что скажется на всем нефтяном рынке.
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