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Daily Express: синяки могут оказаться признаком очень опасного вида рака

Общество
Daily Express: синяки могут оказаться признаком очень опасного вида рака

Кожа может предупредить человека об очень опасном виде онкозаболевания. О первых симптомах недуга рассказал британский таблоид Daily Express.

Речь идет о лейкемии. Для этой разновидности рака характерно появление ярких пятен на коже, так как в организме вырабатывается недостаточное количество тромбоцитов. Как известно, эти элементы прикрепляются к местам повреждения сосудов и «заклеивают» уязвимые участки.

У страдающих лейкемией пациентов синяки могут появляться в самых разных частях тела, в том числе на спине. Среди других симптомов недуга выделяют сильную усталость, беспричинную потерю веса, увеличение лимфоузлов, ночную потливость, а также болевые ощущения в костях и суставах, говорится в материале издания.

Ученые китайского университета в Гуанчжоу ранее связали большое количество проведенного перед телевизором времени с развитием нескольких видов рака у женщин.

Врач Анна Крестьянская, в свою очередь, объяснила, чем опасен вирус папилломы человека (ВПЧ) и дала советы по профилактике рака шейки матки. Детали приводит INFOX.
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