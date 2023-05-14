Daily Express: синяки могут оказаться признаком очень опасного вида рака

У страдающих лейкемией пациентов синяки могут появляться в самых разных частях тела, в том числе на спине. Среди других симптомов недуга выделяют сильную усталость, беспричинную потерю веса, увеличение лимфоузлов, ночную потливость, а также болевые ощущения в костях и суставах, говорится в материале издания.