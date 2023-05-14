Актер Генри Кавилл после ухода из сериала «Ведьмак» увлекся компьютерными играми

Актер Генри Кавилл не любит проводить время на свежем воздухе после ухода из сериала «Ведьмак». Он заявил, что свободное время стал уделять играм.
Как сообщает издание CQ.ru, артист посетовал на журналистов. Когда он выходит на улицу, многие из них пытаются сделать снимки и публикуют их в Сети. Большинство из них не нравятся звезде «Супермена».
«Они выкладывают снимки в интернет, ты видишь их в соцсетях и думаешь: "О Боже"», – поделился переживаниями актер.
После ухода из сериала «Ведьмак» известный актер стал уделять больше времени играм. Именно такое занятие помогает Кавиллу отвлечься от неприятных событий.
«Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что время, проведенное за игрой, очень освежает», – резюмировал он.
Ранее Кавилл прославился по роли одного из главных героев вселенной комиксов DC. Недавно стало известно о том, что вторую часть фильма о Бэтмене зрители увидят осенью 2025 года.